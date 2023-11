BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,78 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 3,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,78 EUR. Bei 3,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.599 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 56,88 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2022 bei 3,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,99 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie: BVB wohl ohne Can gegen Newcastle - Bensebaini wieder fit

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt schlussendlich zurück

Borussia Dortmund-Aktie verliert: "Extrem frustrierender Abend" laut BVB-Trainer Terzic