BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 3,61 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:31 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 3,61 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.001 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 64,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,50 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 3,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2024 wird am 28.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dreht ins Plus: BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr extrem freuen - Wechsel verzögert sich aber

BVB-Aktie nachbörslich stärker: Sancho soll offenbar zum BVB-Kader dazustoßen

BVB-Aktie legt zu: Hitzfeld stärkt Coach Terzic den Rücken