BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:45 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,64 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.494 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 27.05.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 21.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,275 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

