BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 1,1 Prozent. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,66 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,66 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 320 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Mit einem Zuwachs von 62,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 104,30 EUR gelegen.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

