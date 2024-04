BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 3,41 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:01 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 3,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,41 EUR. Bei 3,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 25.537 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 42,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,64 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 104,30 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 104,30 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 10.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 09.05.2025 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,413 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

