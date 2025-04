BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Mittag

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 2,99 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 2,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.759 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 7,04 Prozent sinken.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen.

