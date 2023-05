BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Kursplus

Um 11:47 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,47 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,41 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 157.702 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,93 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 94,10 EUR gelegen.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2023 wird am 12.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 15.05.2024.

