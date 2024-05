BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Nachmittag kräftig

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 7,0 Prozent auf 4,20 EUR zu.

Um 15:48 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,0 Prozent auf 4,20 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 617.581 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,36 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 26,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,073 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ein EPS von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,54 Prozent auf 98,20 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 10.05.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 09.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,521 EUR in den Büchern stehen haben wird.

