BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,31 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 16:05 Uhr 0,3 Prozent auf 4,31 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,27 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,31 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 65.555 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 23.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,95 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,97 EUR ab. Mit Abgaben von 31,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.11.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen.

