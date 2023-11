BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag im Plus

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 3,84 EUR.

Um 15:03 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,84 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,83 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.459 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 54,63 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2022 bei 3,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umgesetzt.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.11.2024.

