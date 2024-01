BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Kursentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,66 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 3,66 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,66 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 169 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 62,02 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

