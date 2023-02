BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagmittag um Nulllinie

Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 4,20 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,27 EUR. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,18 EUR. Mit einem Wert von 4,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 66.016 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 6,63 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 41,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 24.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

