BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 04:22 Uhr die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 4,20 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,27 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 4,17 EUR. Bei 4,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 122.458 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. 6,71 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,90 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 94,10 EUR gegenüber 94,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 24.02.2023 gerechnet.

