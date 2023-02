BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gefragt

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,24 EUR. Bei 4,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.708 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,50 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Gewinne von 5,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 42,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94,10 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 94,10 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2023 veröffentlicht.

