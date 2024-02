BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagvormittag

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,65 EUR zu.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.05.2023 bei 5,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 62,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 21.10.2023 auf bis zu 3,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,25 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 104,30 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 104,30 EUR.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,275 EUR fest.

