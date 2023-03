BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) wird am Mittag ausgebremst

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 3,87 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,87 EUR. Bei 4,03 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 185.724 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 4,43 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 12,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 23.09.2022. Abschläge von 30,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,60 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 15.05.2024.

