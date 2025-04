BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 2,97 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 2,97 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,96 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.752 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 09.05.2024 auf bis zu 4,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,41 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 08.05.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,277 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

