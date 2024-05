BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,11 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich um 11:34 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 4,11 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 4,09 EUR. Bei 4,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.110 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.05.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,32 EUR fiel das Papier am 26.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 23,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 98,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 10.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,535 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

