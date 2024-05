BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 4,12 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 4,12 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,08 EUR nach. Mit einem Wert von 4,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.672 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 27.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit Abgaben von 19,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. BVB (Borussia Dortmund) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,14 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 98,20 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 10.05.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,535 EUR je Aktie aus.

