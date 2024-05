BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag fester

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,18 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,18 EUR. Bei 4,18 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 822 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 27.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,93 EUR an. Gewinne von 42,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 25,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,073 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 10.05.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,535 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

