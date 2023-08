BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 4,30 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:34 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,30 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.244 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 44,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.09.2023 veröffentlicht.

