BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,31 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,31 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,31 EUR zu. Mit einem Wert von 4,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 3.577 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2022 auf bis zu 2,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,90 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 94,10 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gefragt: Borussia Dortmund feiert Neuzugang Nmecha nach gelungenem Heimdebüt

BVB-Aktie: BVB verpasst Sieg gegen Chelsea - Terzic: 'Auf gutem Weg' - BVB und Bayern rufen deutsche Vereine zu Marketingreisen auf

BVB-Aktie dreht ins Plus: Schlotterbeck nicht schwerer verletzt - dennoch keine Teilnahme am Training in dieser Woche