BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 3,62 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,62 EUR ab. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.928 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von 14,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,090 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin

BVB-Aktie tiefer: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl Verein

BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant