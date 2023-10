BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag ins Minus

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,82 EUR ab.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 3,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 22.648 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 26.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,24 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,31 EUR fiel das Papier am 08.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 13,35 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2023 erfolgen. Am 14.11.2024 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

