BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,58 EUR nach oben.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3,58 EUR. Bei 3,58 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.512 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 7,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,073 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 16.08.2024 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 95,88 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,137 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

