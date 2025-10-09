DAX24.658 +0,3%Est505.633 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.939 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

09.10.25 16:09 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 3,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,53 EUR 0,02 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 3,58 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 355.306 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,49 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2025 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Am 06.11.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund lässt Bayern vor Gipfel ziehen

BVB-Aktie aber unbeeindruckt: Erster Sieg in der Königsklasse gegen Bilbao

BVB-Aktie dreht ins MInus: Kovac sieht Bilbao-Besonderheit als Stärke

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
