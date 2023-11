BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 3,82 EUR.

Um 15:35 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 3,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,79 EUR. Bei 3,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 38.531 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 55,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2022 (3,44 EUR). Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 11,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 104,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2024 wird am 10.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 14.11.2024.

