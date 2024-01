BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 3,67 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:40 Uhr die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 3,67 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,70 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,66 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 3,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 42.765 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 61,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 5,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 04.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 104,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 26.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie gefragt: Sancho-Rückkehr zum BVB steht offenbar fest

BVB-Aktie leichter: Sancho-Transfer stockt weiterhin - Kein Putschversuch gegen Terzic laut Reus - Watzke verlässt 2025 BVB

BVB-Aktie dreht ins Plus: BVB-Kapitän Can würde sich über Sancho-Rückkehr extrem freuen - Wechsel verzögert sich aber