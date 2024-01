BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,69 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 3,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.105 Aktien.

Am 26.05.2023 markierte das Papier bei 5,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 60,92 Prozent wieder erreichen. Bei 3,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,16 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 104,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 104,30 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 26.02.2025.

