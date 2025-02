BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 3,32 EUR abwärts.

Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 3,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 40.953 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 23,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 16,29 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,33 Mio. EUR – ein Plus von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 14.02.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stärker: Kovac startet beim BVB - Bewährungsprobe gegen Stuttgart

BVB-Aktie legt zu: Weitere personelle Konsequenzen könnten folgen

BVB-Aktie stabil: BVB scheitert bei Cherki-Transfer - Svensson kommt - Can bleibt Kapitän