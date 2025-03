BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Mittag tiefer

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 3,08 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 4,6 Prozent auf 3,08 EUR ab. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 250.399 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit Abgaben von 9,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 10.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 154,25 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,212 EUR je Aktie belaufen.

