BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Donnerstagvormittag

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 2,96 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 2,96 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,03 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.205 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 6,25 Prozent sinken.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 137,19 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,25 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,06 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,277 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

