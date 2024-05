BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag gesucht

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 4,19 EUR.

Die Aktie legte um 15:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 4,19 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,21 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 134.064 Stück.

Am 27.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,88 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,20 Mio. EUR – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,535 EUR je Aktie.

