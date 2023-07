BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagmittag mit Verlusten

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:35 Uhr 0,3 Prozent auf 4,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 4,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,31 EUR. Bisher wurden heute 8.643 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,93 EUR) erklomm das Papier am 26.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,07 Prozent hinzugewinnen. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 94,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Plus: BVB-Ersatztorhüter Alexander Meyer verlängert bis 2025

BVB-Aktie mit Aufschlägen: Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg

BVB-Aktie fällt zurück: Nmecha-Wechsel nach Dortmund steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss