BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3,83 EUR.

Die Aktie legte um 11:20 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,83 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,85 EUR zu. Mit einem Wert von 3,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.797 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 5,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 35,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 10,07 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 104,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.11.2024.

