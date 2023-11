BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 3,85 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:02 Uhr 0,7 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 4.748 Stück.

Bei 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 3,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR im Vergleich zu 104,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 14.11.2024.

