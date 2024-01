BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 3,64 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,64 EUR nach oben. Bei 3,69 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44.114 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Gewinne von 62,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 104,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 104,30 EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 28.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 26.02.2025.

