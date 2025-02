BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag stärker

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,27 EUR zu. Bei 3,28 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.471 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 4,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Abschläge von 15,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,96 Prozent auf 107,33 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.02.2025 gerechnet. Am 04.03.2026 wird BVB (Borussia Dortmund) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

