BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,24 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,24 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,23 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,26 EUR. Bisher wurden heute 50.481 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 09.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 34,41 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Mit einem Kursverlust von 14,35 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von 0,47 EUR je Aktie vermeldet. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,33 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102,26 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.02.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,205 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

