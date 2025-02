BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Vormittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,26 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 3,26 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 09.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. 33,79 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 14,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

Am 08.11.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,47 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 107,33 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,26 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q2 2025 wird am 14.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BVB (Borussia Dortmund)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,205 EUR im Jahr 2025 aus.

