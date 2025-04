BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Freitagvormittag an

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 2,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 1,2 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,97 EUR an. Bei 2,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.317 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 48,38 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem BVB (Borussia Dortmund) seine Aktionäre 2024 mit 0,060 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,06 Prozent auf 137,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,25 Mio. EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,277 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch höher: 0:4-Klatsche bei Barça - BVB ohne Schlotterbeck chancenlos

BVB-Aktie leichter: Weiter mit Kehl und Kovac - ohne Schlotterbeck bei Flicks Barça gefordert

BVB-Aktie dennoch im Plus: Jamie Gittens will Dortmund im Sommer verlassen