BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 4,31 EUR abwärts.

Um 11:15 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 15.502 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.05.2023 bei 5,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 27,40 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen.

Redaktion finanzen.net

