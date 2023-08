BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Freitagmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,38 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,38 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,39 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,38 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.837 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.05.2023 markierte das Papier bei 5,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,97 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 32,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 94,10 EUR im Vergleich zu 94,10 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

