BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,36 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 4,36 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,36 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.422 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 EUR am 24.09.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 31,62 Prozent wieder erreichen.

Am 04.11.2022 legte BVB (Borussia Dortmund) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.09.2023 erwartet.

