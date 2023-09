BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 4,15 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,15 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 4,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,17 EUR. Von der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.179 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 43,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 04.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

