BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,20 EUR.

Die Aktie legte um 15:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 4,20 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.787 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 29,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 40,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 94,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.10.2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BVB (Borussia Dortmund)-Anleger Experten zufolge am 26.09.2024 werfen.

