BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 3,68 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere um 09:00 Uhr 0,3 Prozent. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,68 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 260 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,36 EUR) erklomm das Papier am 08.05.2024. 18,34 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 EUR ab. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 11,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 154,40 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 61,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,88 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,160 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

