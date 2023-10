BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) steigt am Vormittag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,83 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 3,83 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,83 EUR an. Bei 3,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.506 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,93 EUR markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 35,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,40 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 12,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022 vor.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

SDAX aktuell: SDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zeigt sich nachmittags fester

Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX