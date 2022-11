BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag stärker

Um 12:22 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,72 EUR an. Bei 3,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 58.744 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,85 EUR erreichte der Titel am 11.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2022 Kursverluste bis auf 2,98 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,60 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 94,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie dennoch in Grün: Zeitpunkt von Hallers Rückkehr zu Borussia Dortmund nicht klar

BVB-Aktie mit Verlusten: Borussia Dortmund hadert mit fehlender Konstanz

BVB-Aktie: Borussia Dortmund feiert Moukoko nach Traumtoren

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: VI Images via Getty Images