BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,33 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 3,33 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,33 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 62.337 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,14 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,17 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 16,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,073 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,00 EUR an.

Am 07.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,01 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,31 Prozent zurück. Hier wurden 107,00 Mio. EUR gegenüber 107,33 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

